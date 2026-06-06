Fenerbahçe kongresinde tansiyonu yükselten "malum rakip" çıkışı: ‘Yerle bir edeceğiz!’

Metin Sipahioğlu: ‘’Lafı uzatmayacağım. Bugün burada hepimiz Fenerbahçeliyiz. Seçim sürecinde rakip olsak da diğer ekipte de ağabeylerimiz, büyüklerimiz, arkadaşlarımız var. Seçim sürecinde bu camia içi rekabetimiz yarın akşam bitecek, Fenerbahçe başkanı kim olursa olsun tüm camiamız seçilen yönetim etrafında kenetlenecek ve bizim tek rakibimiz olan, o malum camia ve uzantılarıyla hep beraber mücadele edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız.



