Fenerbahçe kongresinde tansiyonu yükselten "malum rakip" çıkışı: ‘Yerle bir edeceğiz!’

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kadıköy'deki eski Kenan Evren Lisesi arazisinde gerçekleştirilen tarihi Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda heyecan dalgası büyüyor. İdari maddelerin görüşüldüğü ve konuşmacıların kürsüye çıktığı ilk günde, sarı-lacivertli camianın yakından tanıdığı isimlerden Metin Sipahioğlu'nun yaptığı açıklamalar kongre salonunda alkış tufanı kopardı. İşte o açıklama…
Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin yönetim kurulu aday listesinde yer alan Metin Sipahioğlu, kürsüye gelerek hem camiaya birlik mesajı verdi hem de ezeli rakibe yönelik oldukça sert ve çarpıcı ifadeler kullandı.
Metin Sipahioğlu: ‘’Lafı uzatmayacağım. Bugün burada hepimiz Fenerbahçeliyiz. Seçim sürecinde rakip olsak da diğer ekipte de ağabeylerimiz, büyüklerimiz, arkadaşlarımız var. Seçim sürecinde bu camia içi rekabetimiz yarın akşam bitecek, Fenerbahçe başkanı kim olursa olsun tüm camiamız seçilen yönetim etrafında kenetlenecek ve bizim tek rakibimiz olan, o malum camia ve uzantılarıyla hep beraber mücadele edeceğiz. Bunu yapmak zorundayız.
Sayın Hakan Safi'nin yönetim kurulu aday listesinde olan bir kardeşiniz olarak; Sayın Hakan Safi yarın akşam Fenerbahçe başkanı olduğu takdirde içiniz çok ama çok rahat olsun. O malum rakibimiz ise hiç rahat olmasın. 35 yıldır kurdukları tüm yapıları, lobileri, algıları ve bunlarla beraber tüm düzeni yerle bir etmeye gelen bir Fenerbahçe başkan adayı ve yönetimi var.
Karşınızda 15 aylık yönetim kariyerinde yaptığı maddi fedakarlık ve imzaladığı taahhütnamelerle, Fenerbahçe söz konusu olduğunda ne kadar bonkör olacağını bir Fenerbahçe başkan adayı var. Tüm gücüyle, enerjisi, gençliğiyle gelen Fenerbahçe başkan adayı var.
Oturduğu her masayı domine eden, bürokrasi, lobi gücü, iş bitiriciliği inanılmaz kuvvetli bir Fenerbahçe başkan adayı var." ifadelerini kullandı.