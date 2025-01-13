Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 18. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat kadroda yer almıyor. Bu oyuncuların dışında Samet Akaydin da teknik ekip kararıyla Konya'ya götürülmeyen bir diğer isim oldu. Peki, Fenerbahçe’de Konyaspor maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Konyaspor maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /17 Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tümosan Konyaspor'la deplasmanda karşılaşacak. 17 karşılaşmada 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli takım, 39 puanla 2. sırada yer alıyor.





2 /17 Son lig maçında Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Tümosan Konyaspor karşısında da kazanarak seri yakalamak istiyor.



3 /17 Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra sarı kart cezalısı Sofyan Amrabat kadroda yer almıyor. Bu oyuncuların dışında Samet Akaydin da teknik ekip kararıyla Konya'ya götürülmeyen bir diğer isim oldu.

4 /17 Sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski, kart sınırında bulunuyor. Atakaş Hatayspor karşısında gördüğü sarı kartla sınıra gelen Polonyalı futbolcu, Konya deplasmanında kart görmesi halinde Adana Demirspor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

5 /17 Ev sahibi Tümosan Konyaspor'ın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 3 maça çıkmış durumda. Hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup eden yeşil-beyazlılar, bu çıkışı lige de yansıtmak istiyor.



6 /17 Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20:00'de başlayacak. Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği mücadelede Bersan Duran ve Candaş Elbil, yardımcı hakem olarak görev yapacak.



7 /17 Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 1B), bugüne kadar sarılacivertli ekipten üst üste dört iç saha karşılaşmasında puan alamadı.



8 /17 Süper Lig tarihinde Konyaspor'a rakip olduğu ilk 27 maçın 25'ini kazanan Fenerbahçe (%93), daha sonraki 19 karşılaşmanın dokuzundan galip ayrılabildi (%47).



9 /17 Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), daha uzun bir seriyi en son MartAralık 2021 arasında İlhan Palut yönetiminde yakaladı (16 maç).



10 /17 Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (1B 1M), Kasım 2021-Ocak 2022 arasındaki beş karşılaşmalık süreçten bu yana dış sahada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamıyor.

11 /17 İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla birer mağlubiyet ve galibiyet alan Konyaspor (3G 3M), son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'i 3-2 yendi. Yeşil-beyazlılar, İstanbullu rakipleri karşısında üst üste iki galibiyet aldığı son serinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup etti (Ağustos 2021).



12 /17 Bu sezon Süper Lig'de kalesine en az toplam (169) ve isabetli şut (43) gelen takım olan Fenerbahçe, aynı zamanda rakiplerine en az net pozisyon veren ekip (23). Bu süreçte Adana Demirspor ile birlikte en az net pozisyon üreten takım ise Konyaspor (24).

13 /17 Süper Lig'deki son beş golünün tamamını kafa vuruşlarıyla kaydeden Konyaspor, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana üst üste altı golünü kafayla atan ilk takım olabilir. Fenerbahçe ise bu sezon geride kalan süreçte kalesine en az kafa şutu gelen takım konumunda (4).



14 /17 Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde asisti yapan Guilherme, yeşil-beyazlıların Fenerbahçe karşısında kaydettiği son dört golün ikisinde pay sahibiydi (1 gol & 1 asist).



15 /17 Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün tamamını kaydeden Youssef En Nesyri, son üç lig maçında da gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak. Lig tarihinde sarı-lacivertli ekibin üst üste altı golünü atmayı başaran yabancı oyuncu bulunmuyor.



16 /17 Fenerbahçe santrforu Edin Dzeko'nun Süper Lig kariyerinde Konyaspor'dan daha fazla gol attığı bir rakibi bulunmuyor (3; Çaykur Rizespor, Pendikspor & Gaziantep FK).

