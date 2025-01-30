Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında deplasmanda Midtjylland ile karşılaşacak. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma tabi ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Sarı-lacivertlilerde tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Becao ve Oosterwolde, Midtjylland karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan kart cezaları bulunan Amrabat ve Osayi-Samuel sahadaki yerlerini alamayacaklar. Peki, Fenerbahçe’de Midtjylland maçında ilk 11’de kimler var? İşte Fenerbahçe - Midtjylland maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /13 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Danimarka'nın Midtjylland ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.



2 /13 Karşılaşmayı Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek. Godinho'nun yardımcılıklarını Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek. Dördüncü hakem ise Miguel Nogueira olacak.



3 /13 Mücadelede Helder Malheiro VAR, Fabio Oliveira Melo AVAR olarak görev alacak.



4 /13 Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 7 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet ile 3 beraberlik yaşadı.



5 /13 Jose Mourinho'nun öğrencileri, topladıkları 9 puanla son haftaya averajla 23. sırada giriyor.

6 /13 Fenerbahçe, galip gelmesi durumunda puanını 12 yaparak adını son 24 takım arasına yazdıracak.



7 /13 Beraberlik halinde diğer maçların sonuçlarını bekleyecek sarı-lacivertliler, yenilmesi durumunda ise büyük ihtimalle Avrupa'ya veda edecek.



8 /13 Fenerbahçe'nin mağlubiyeti durumunda, ilk 24 sıra dışında kalan ekiplerin alacağı sonuçlar, sarı-lacivertlilerin Avrupa'ya devam edip etmeyeceğini belirleyecek.



9 /13 Mourinho takımını yalnız bırakacak Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, cezası nedeniyle takımının başında yer alamayacak.

10 /13 Portekizli teknik adam, Lyon müsabakasında başlama vuruşunun geç yapılması nedeniyle UEFA Disiplin Kurulu tarafından 1 maç ceza aldı.



11 /13 Deneyimli çalıştırıcı, daha önce Ülker Stadyumu'nda oynanan Manchester United maçında gördüğü kırmızı kart sebebiyle AZ Alkmaar deplasmanında da takımının başında sahaya çıkamamıştı.



12 /13 FENERBAHÇE’DE MİDTJYLLAND MAÇINDA KİMLER EKSİK VE CEZALI? Fenerbahçe'de tedavileri süren Livakovic, Mert Müldür, Becao ve Oosterwolde, Midtjylland karşısında forma giyemeyecek. Öte yandan kart cezaları bulunan Amrabat ve Osayi-Samuel sahadaki yerlerini alamayacaklar.