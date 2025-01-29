Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu. Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic'i transfer etti. Peki Fenerbahçe Ognjen Mimovic için ne kadar bonservis ücreti ödeyecek? Detaylar belli oldu.
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.
Sarı lacivertli takımda Osayi Samuel ile yollar ayrılacak.
Bu yüzden Fenerbahçe, Osayi Samuel'in yerini doldurmak için çalışmalar yapıyordu.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla bu isim belli oldu.
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı.
Sarı lacivertli takım, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki oyuncusunu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.
Fenerbahçe Ognjen Mimovic için ne kadar bonservis ücreti ödeyecek?
Fenerbahçe'nin Mimovic için ödeyeceği bonservis de belli oldu.
Sport Klub'un haberine göre; Fenerbahçe, Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.
Ayrıca sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında pay verecek.
Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.