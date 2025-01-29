Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe aradığı sağ beki buldu. Fenerbahçe, Kızılyıldız forması giyen Ognjen Mimovic'i transfer etti. Peki Fenerbahçe Ognjen Mimovic için ne kadar bonservis ücreti ödeyecek? Detaylar belli oldu.

1 /11 Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor.

2 /11 Sarı lacivertli takımda Osayi Samuel ile yollar ayrılacak.

3 /11 Bu yüzden Fenerbahçe, Osayi Samuel'in yerini doldurmak için çalışmalar yapıyordu.

4 /11 Teknik direktör Jose Mourinho'nun onayıyla bu isim belli oldu.

5 /11 Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı.

6 /11 Sarı lacivertli takım, Kızılyıldız'ın 20 yaşındaki oyuncusunu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirecek.

7 /11 Fenerbahçe Ognjen Mimovic için ne kadar bonservis ücreti ödeyecek? Fenerbahçe'nin Mimovic için ödeyeceği bonservis de belli oldu.

8 /11 Sport Klub'un haberine göre; Fenerbahçe, Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro bonservis ücreti ödeyecek.

9 /11 Ayrıca sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında pay verecek.

10 /11 Fenerbahçe, Ognjen Mimovic ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak.