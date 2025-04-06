Fenerbahçe Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi

Tavim'in haberine göre; Ajax, Fenerbahçe ile resmi olarak görüşmelerini sürdürürken, Napoli'den de sürpriz bir hamle geldi. İtalyan takımının Oğuz Aydın'ın menajeri ile görüşerek bonservis ücreti konusunda bilgi aldığı aktarıldı.





Sezon sonunda iki takımın astronomik bir ücretle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.