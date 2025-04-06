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Fenerbahçe Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi

Fenerbahçe Oğuz Aydın'ın bonservisini belirledi

16:536/04/2025, Pazar
G: 6/04/2025, Pazar
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Avrupa'nın iki önemli kulübü, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı yakın takibe aldı. Sarı-lacivertlilerin milli oyuncu için istediği bonservis ücreti ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldızı Oğuz Aydın, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor.

Bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren genç oyuncu, Hollanda devi Ajax ve İtalyan temsilcisi Napoli'nin radarından çıkmıyor. İki büyük kulüp de Oğuz Aydın'ı transfer etmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Tavim'in haberine göre; Ajax, Fenerbahçe ile resmi olarak görüşmelerini sürdürürken, Napoli'den de sürpriz bir hamle geldi. İtalyan takımının Oğuz Aydın'ın menajeri ile görüşerek bonservis ücreti konusunda bilgi aldığı aktarıldı.


Sezon sonunda iki takımın astronomik bir ücretle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

Fenerbahçe, Oğuz'u sezon başında Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis ücreti karşılığında kadrosuna katmıştı. Sarı-lacivertlilerin sezon sonunda bonservis beklentisinin en az 20 milyon euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, 6 gol atarken 6 da asist yaptı.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın için Galatasaray ile transfer yarışına girmiş ve sonunda başarılı olmuştu.

#Fenerbahçe
#Oğuz Aydın
#Ajax
#Napoli

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