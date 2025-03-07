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Fenerbahçe - Rangers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu

Fenerbahçe - Rangers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu

14:487/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında dün akşam evinde Rangers’a 3-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertlilerin çeyrek final hayalleri rövanş maçına kaldı. UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 turu rövanş maçları ise 13 Mart Perşembe günü oynanacak. Peki, Rangers - Fenerbahçe rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'ı konuk eden Fenerbahçe, rakibine 3-1 mağlup oldu.


İskoç ekibine galibiyeti getiren golleri; 6. dakikada Cyriel Dessers ile 42 ve 81. dakikalarda Václav Cerny kaydetti. Ayrıca Rangers'ın 51 ve 57. dakikalarda bulduğu goller, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.


Temsilcimizin karşılaşmadaki tek golünü ise 16. dakikada sakatlanan Çağlar Söyüncü'nün yerine oyuna dahil olan Alexander Djiku 30. dakikada attı.


Sarı-lacivertlilerin çeyrek finale yükselmesi için rakibini 3 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor.


RANGERS - FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?



Rangers - Fenerbahçe maçının rövanşı, 13 Mart Perşembe günü saat 23.00'te İskoçya'da oynanacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Fenerbahçe
#Rangers
#UEFA Avrupa Ligi

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