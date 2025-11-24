Fenerbahçe Sörloth için Atletico Madrid ile masaya oturdu: İstenilen bonservis belli oldu

Fenerbahçe, Alexander Sörloth’un transferi için Atletico Madrid’le temaslarını hızlandırırken, Norveçli golcünün Dünya Kupası öncesi daha fazla forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istemesi süreci hareketlendirdi. Ayrıca Atletico Madrid'in Sörloth için Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli belli oldu.

1 /6 Fenerbahçe, Alexander Sörloth transferi için Atletico Madrid ile görüşmelerini hızlandırdı.

2 /6 Sarı lacivertliler, golcü takviyesi konusunda kararlı adımlar atarken İspanyol temsilcisinin istediği rakam da belli oldu.

3 /6 Atletico Madrid, Alexander Sörloth için kapıyı 30 milyon eurodan açtı.

4 /6 Tecrübeli golcü de Dünya Kupası öncesi düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeyi hedefliyor.

5 /6 Bu nedenle İspanya’daki mevcut rolünden memnun olmayan Sörloth’un, daha net bir “ilk 11” fırsatı bulabileceği Fenerbahçe’ye olumlu baktığı öğrenildi.