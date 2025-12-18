Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe Sörloth transfer görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Taraftarları heyecanlandıran detay

Fenerbahçe Sörloth transfer görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Taraftarları heyecanlandıran detay

Haber Merkezi
10:1418/12/2025, четверг
G: 18/12/2025, четверг
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Alexander Sörloth yer alırken, Norveçli golcünün menajeriyle ilk temas kuruldu.

Fenerbahçe, ara transfer dönemine yönelik planlamasında önceliği forvet hattına verdi.

Sarı-lacivertli yönetim, golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken listenin en üst sırasına Alexander Sörloth’u yazdı.

Fenerbahçe, Norveçli golcünün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda oyuncunun şartları ve olası transfer senaryoları masaya yatırıldı.

Deneyimli forvetin, Fenerbahçe’nin sunduğu proje ve sportif hedeflere olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli olarak öne çıkıyor.

Sörloth için talep edilen rakamın 35 milyon euro olduğu belirtilirken, ayrıca Atletico Madrid'in de forvet transferi yapmadan Sörloth'u elden çıkarmayacağı öğrenildi.

#Alexander Sörloth
#Fenerbahçe
#Atletico Madrid
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 18 Aralık aktüel ürünler kataloğu: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?