Fenerbahçe Sörloth transfer görüşmesinin detayları ortaya çıktı: Taraftarları heyecanlandıran detay

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin listesinin ilk sırasında Alexander Sörloth yer alırken, Norveçli golcünün menajeriyle ilk temas kuruldu.
Fenerbahçe, ara transfer dönemine yönelik planlamasında önceliği forvet hattına verdi.
Sarı-lacivertli yönetim, golcü transferi için çalışmalarını sürdürürken listenin en üst sırasına Alexander Sörloth’u yazdı.
Fenerbahçe, Norveçli golcünün menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda oyuncunun şartları ve olası transfer senaryoları masaya yatırıldı.
Deneyimli forvetin, Fenerbahçe’nin sunduğu proje ve sportif hedeflere olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Transferin önündeki en büyük engel ise bonservis bedeli olarak öne çıkıyor.
Sörloth için talep edilen rakamın 35 milyon euro olduğu belirtilirken, ayrıca Atletico Madrid'in de forvet transferi yapmadan Sörloth'u elden çıkarmayacağı öğrenildi.