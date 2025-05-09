Fenerbahçe Thomas Partey için devreye girdi: Bedavaya gelecek

Fenerbahçe, Arsenal'da forma giyen Ganalı oyuncu Thomas Partey için devreye girdi. Sarı lacivertliler, 31 yaşındaki oyuncuyu bedavaya kadrosuna katacak.
Gelecek sezon için güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe harekete geçti.
Sarı lacivertlilerin transfer listesinde yer alan oyunculardan birisinin Arsenal'da forma giyen Thomas Partey olduğu iddia edildi.
Sporx'te yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin Thomas Partey için sezon sonunda harekete geçeceği ve menajerine şartları soracağı kaydedildi.
Ganalı oyuncunun sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması da Fenerbahçe için büyük avantaj.
Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'nın planları arasında yer almayan oyuncu, gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
Partey bu sezon 49 maçta süre aldı ve 4 gol, 3 asistle oynadı.