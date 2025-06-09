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Fenerbahçe ve Galatasaray’a kötü haber: Yıldız futbolcu anlaşma sağladı!

Fenerbahçe ve Galatasaray’a kötü haber: Yıldız futbolcu anlaşma sağladı!

15:329/06/2025, Pazartesi
G: 9/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun yeni sezondaki adresi belli oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı sık sık anılan Rayan Cherki'nin yeni adresi belli oluyor.


L'Equipe'in haberine göre; Fransız futbolcunun sonraki durağı Manchester City olacak. Yıldız oyuncunun bu sabah Manchester City ile anlaşma sağladığı belirtildi.


Haberde, 21 yaşındaki kanatın İngiliz ekibiyle 5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Transfer ücresi ise 22.5 milyon Euro olacak.

İSPANYA'YA KARŞI ŞOV YAPMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde UEFA Uluslar Ligi yarı final maçında Fransa'nın İspanya ile oynadığı mücadeleye ikinci yarıda dahil olan Cherki, 1 gol ve 1 asist yaparak karşılaşmaya damga vurdu.


Ancak yıldız oyuncunun bu performansı Fransa'ya yetmedi ve maç 5-4'lük mağlubiyetle sonuçlandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Lyon ile 44 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda 12 gol atıp 20 de asist yaptı.

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