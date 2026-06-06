Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Leao oynamak istediği ligi açıkladı

Haber detayında, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için diğer transfer olasılıklarının ise Manchester United ve Al-Hilal olduğu kaydedildi. Milan cephesinin, piyasa değeri 60 milyon euro olsa da Rafael Leao'ya 45-50 milyon euro aralığında gelecek tekliflerin göz ardı etmeyeceği belirtildi.