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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Leao oynamak istediği ligi açıkladı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdesi Leao oynamak istediği ligi açıkladı

17:006/06/2026, Cumartesi
G: 6/06/2026, Cumartesi
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Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rafael Leao, geleceğine dair önemli bir açıklamada bulundu. Portekizli yıldız oynamak istediği ligi açıkladı.

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan, kulübü Milan ile yollarını ayırmak isteyen Rafael Leao'nun yeni adresinin neresi olacağı merak edilirken, Portekizli yıldızdan kariyer planlamasına dair çarpıcı açıklamalar geldi.


NTV Spor'un aktardığı habere göre Portekiz basınından Sport TV'ye konuşan Leao, hedefinin İngiltere Premier Lig'de oynamak olduğunu dile getirdi ve "Eğer Premier Lig'de oynama fırsatım olsaydı, gerçekten çok mutlu olurdum çünkü yeteneğim o tür bir ligde gerçekten takdir edilirdi." ifadelerini kullandı.

İtalyan medyasından Calciomercato'da yer alan yer alan haberde ise Portekizli yıldız için şu anda sadece Galatasaray'dan transfer teklifi geldiği öne sürüldü. Leao'nun ise sarı kırmızılı takımdan gelen teklife ilgi duymadığı iddia edildi.

Haber detayında, 26 yaşındaki kanat oyuncusu için diğer transfer olasılıklarının ise Manchester United ve Al-Hilal olduğu kaydedildi. Milan cephesinin, piyasa değeri 60 milyon euro olsa da Rafael Leao'ya 45-50 milyon euro aralığında gelecek tekliflerin göz ardı etmeyeceği belirtildi.

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