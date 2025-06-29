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Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu: Amrabat ile takas formülü

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu: Amrabat ile takas formülü

Haber Merkezi
10:4429/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, yeni Arda Güler'ini buldu. Sarı lacivertli takım bu transferi Amrabat'ı takas ederek bitirmek istiyor.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli kulüp, dünyaca ünlü yıldızlarla masaya otururken, aynı zamanda genç ve gelecek vadeden oyuncuları da kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı lacivertliler adeta yeni Arda Güler'ini buldu.

PFC CSKA News'in haberine göre; Fenerbahçe, bir süredir listesinde yer alan Matvey Kislyak için teklifini yaptı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusunu kolay kolay bırakmak istemeyen CSKA’nın kapısını yeni bir teklifle çalan sarı lacivertliler, takas formülünü devreye soktu.

Fenerbahçe'nin bu transferde Sofyan Amrabat’ı gözden çıkarmaya hazır olduğu bildirildi.

Amrabat’ın karşılığında Kislyak’ı isteyen Kanarya’nın, karşı tarafın cevabını beklediği ifade edildi.

Oyun stili olarak Arda Güler'e benzeyen Matvey Kislyak, Rusya'nın gelecek vadeden en iyi oyuncusu olarak biliniyor.

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