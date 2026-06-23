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Fenerbahçe'de asrın temizliği için düğmeye basıldı! Tam 17 futbolcunun bileti kesildi

Fenerbahçe'de asrın temizliği için düğmeye basıldı! Tam 17 futbolcunun bileti kesildi

11:4823/06/2026, Salı
G: 23/06/2026, Salı
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Trendyol Süper Lig’de yeni sezon öncesi Vedat Muriqi transferiyle gövde gösterisi yapan Fenerbahçe'de kadro temizliği başlıyor. Yeni transferler ve kiralıktan dönen oyuncularla birlikte futbolcu sayısı tam 40’a ulaşan sarı-lacivertlilerde yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) katı kuralları nedeniyle tarihi bir operasyon için düğmeye bastı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de büyük bir kadro operasyonu için düğmeye basıldı. Vedat Muriqi transferiyle ses getiren sarı-lacivertlilerde, yeni transferler ve kiralıktan dönen isimlerle birlikte futbolcu sayısı 40'a ulaşırken, yönetim tarihi bir ayrılık planı hazırladı.


Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro şişkinliği dikkat çekiyor. Kiralıktan dönen oyuncularla birlikte 39'a yükselen futbolcu sayısı, Vedat Muriqi'nin takıma katılmasıyla 40'a çıktı. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni sezon öncesinde kadroya en az 5 takviye daha yapmayı planladığı öğrenildi.


Kadroda büyük operasyon başlıyor

Yeni transferlerin de tamamlanmasıyla birlikte oyuncu sayısının 45'e ulaşması beklenirken, Türkiye Futbol Federasyonu'nun 28 kişilik kadro bildirim zorunluluğu nedeniyle yönetim geniş çaplı bir operasyon için harekete geçti.


Sarı-lacivertli kurmayların, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından en az 17 futbolcuyla yollarını ayırmayı hedeflediği belirtildi. Böylece teknik heyetin istediği ideal kadro yapısının oluşturulması planlanıyor.

Öncelik maliyeti yüksek oyuncularda

Yönetimin önceliği, yeni sezon planlamasında yer almayan ve kulübe yüksek maliyet oluşturan isimler olacak. Bu doğrultuda bazı futbolcuların menajerleriyle görüşmelere başlandığı ve ayrılık sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.


Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamayı hem de yeni transferler için kontenjan açmayı amaçlıyor.


Hedef tarih 14 Ağustos

Fenerbahçe yönetiminin, 14 Ağustos'a kadar kadro yapılanmasını büyük ölçüde tamamlayarak yeni sezonun ana iskeletini oluşturmayı planladığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde bir yandan transferler devam ederken, diğer yandan yaşanacak ayrılıkların da önümüzdeki haftalarda hız kazanması bekleniyor.


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