Fenerbahçe’de ayrılık depremi: Yıldız futbolcu 10 milyon euro’ya…

Sarı-lacivertlilerde sezonun ilk yarısına damga vuran hayal kırıklığı sonrası Sebastian Szymanski ile ipler tamamen koptu. Yönetim, Polonyalı yıldızın bonservis bedelini 10 milyon Euro olarak belirlerken, takımdan ayrılmaması durumunda radikal bir adım atmaya hazırlanıyor.
FENERBAHÇE'DE YOL AYRIMI
Sezonun ilk yarısında sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratan Sebastian Syzmanski artık kesin olarak Fenerbahçe ile yol ayrımına geldi.
ARAYIŞLAR SÜRÜYOR
Yabancı kontenjanında yer açmak için satış listesine konulan Polonyalı yıldızla alakalı kulüp arayışları sürüyor.
10 MİLYON EURO
Yönetimin Szymanski'nin bonservisini 10 milyon euro olarak belirlediği ancak şu ana kadar bu rakama yaklaşan bir teklifin gelmediği öğrenildi.
Ancak Polonya Milli Takımı'ndaki başarılı grafiği nedeniyle önemli bir pazarı olan Szymanski'ye bir şekilde müşteri bulunacağı düşünülüyor.
TFF'YE BİLDİRİLMEYECEK
Aksi bir durumda ise yıldız futbolcu ikinci devre için TFF'ye verilecek listeye eklenmeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan 26 yaşındaki futbolcu, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. [Takvim]