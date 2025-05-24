Fenerbahçe'de ayrılık: Sözleşmesi feshedilecek

Fenerbahçe Kulübü, sezon başında kiralık olarak gönderdiği 30 yaşındaki oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.
Fransa Liguel ekibi Toulouse'da başkan Damien Comolli, Miha Zajc'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacaklarını açıkladı.
Toulouse'a veda eden Slovak oyuncu, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fenerbahçe'ye dönecek.
30 yaşındaki futbolcu "1 yıl daha sözleşmem var. Fenerbahçe'de kalmak ve oynamak istiyorum, işlerin nasıl gelişeceğini hep birlikte göreceğiz" dedi.
Fenerbahçe yönetimi ise kadroda düşünmediği Zajc ve temsilcisiyle görüşerek, sözleşmenin feshedilmesine çalışacak.
Sarı-lacivertli kulüp Miha Zajc'ı daha önce de İtalyan ekibi Genoa'ya kiralık göndermişti.