Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası: Menajerinden açıklama geldi

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Hakan Safi ile son dönemde yoğun temas halinde olduklarını açıkladı.





Menajer, "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız" ifadelerini kullandı.