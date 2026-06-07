Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu bombası: Menajerinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi öncesi transfer gündemi hareketlendi. Başkan adayı Hakan Safi'nin, Inter forması giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığı öne sürülürken, oyuncunun menajerinden gelen açıklamalar dikkat çekti.
Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken, sarı-lacivertli kulübün transfer planlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.
Başkan adaylarından Hakan Safi'nin, İtalya Serie A ekibi Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla anlaşma sağladığı belirtildi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, Hakan Safi ile son dönemde yoğun temas halinde olduklarını açıkladı.
Menajer, "Son birkaç gündür Hakan Safi ile kapsamlı görüşmeler yapmakla kalmadım, aynı zamanda kendisiyle şahsen de görüştüm. Uzun zamandır arkadaşız ve konuşmalarımız büyük bir güvene dayanıyordu. Doğal olarak birçok konuyu ve birkaç oyuncuyu, özellikle de birini ele aldık. Hakan Safi bu hafta sonu yapılacak seçimleri kazanırsa, en önemli oyuncum konusunda temel bir anlaşmaya varmış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Aktarılan bilgilere göre Hakan Safi cephesi ile 31 yaşındaki orta saha oyuncusu arasında 3+1 yıllık sözleşme konusunda mutabakat sağlandı. İddiaya göre Safi'nin başkan seçilmesi halinde transfer süreci resmiyet kazanacak.
Öte yandan A Milli Takım'ın Venezuela'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından deneyimli futbolcuya transfer söylentileri soruldu. Basın mensuplarının yönelttiği soruya Hakan Çalhanoğlu, "İyi akşamlar" yanıtını vermekle yetindi.