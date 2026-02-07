Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'de kriz! 'Ayrılmak ister misin?' sorusu yıldız futbolcuyu kızdırdı

Fenerbahçe'de kriz! 'Ayrılmak ister misin?' sorusu yıldız futbolcuyu kızdırdı

10:517/02/2026, Cumartesi
G: 7/02/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Ara transfer dönemi penceresi kapanırken, Fenerbahçe'de son gün bir kriz patlak verdi. Yıldız futbolcuya 'Takımdan ayrılmak ister misin?' şeklinde soru yöneltilirken bu konunun oyuncuyu rahatsız ettiği bildirildi.

Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesi ile birlikte Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan Fred'in devre arası takımdan ayrılması gündemdeydi.

Kadıköy yönetimi, N'Golo Kante için beklenenden daha uzun süren transfer görüşmelerine bağlı olarak Brezilyalı oyuncunun vedasını askıya aldı. Fred, bu karara bağlı kaldı ve kendisine ilgi gösteren hiçbir kulüp ile el sıkışmayarak takımda kaldı.

Kante'nin transferinin gerçekleştirilmesinin ardından gündem yeniden 32 yaşındaki orta sahanın ayrılığı olunca Fred, bu duruma tepki gösterdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de benzer bir sürecin Edson Alvarez'de de yaşandığı öne sürüldü. Fred'le yollarını ayıramayınca Fenerbahçeli yetkililer, Meksikalı yıldızın menajeriyle görüştü.

Transfer perdesinin kapanmasına saatler kala Alvarez'e "Ayrılmak ister misin?" diye soruldu.

Alvarez'in yanıtı "Hayır" olurken bu gelişme, 28 yaşındaki futbolcuyu rahatsız etti.

Meksikalı oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gelmişti.

#Fenerbahçe
#Edson Alvarez
#Transfer
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ KIRIKKALE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN: 7 Şubat 1.736 Kırıkkale Toki kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, sonuç isim listeleri açıklandı mı?