Fenerbahçe'de kriz! 'Ayrılmak ister misin?' sorusu yıldız futbolcuyu kızdırdı

Ara transfer dönemi penceresi kapanırken, Fenerbahçe'de son gün bir kriz patlak verdi. Yıldız futbolcuya 'Takımdan ayrılmak ister misin?' şeklinde soru yöneltilirken bu konunun oyuncuyu rahatsız ettiği bildirildi.
Trendyol Süper Lig'de ara transfer döneminin sona ermesi ile birlikte Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerde geleceği belirsizliğini koruyan Fred'in devre arası takımdan ayrılması gündemdeydi.
Kadıköy yönetimi, N'Golo Kante için beklenenden daha uzun süren transfer görüşmelerine bağlı olarak Brezilyalı oyuncunun vedasını askıya aldı. Fred, bu karara bağlı kaldı ve kendisine ilgi gösteren hiçbir kulüp ile el sıkışmayarak takımda kaldı.
Kante'nin transferinin gerçekleştirilmesinin ardından gündem yeniden 32 yaşındaki orta sahanın ayrılığı olunca Fred, bu duruma tepki gösterdi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe'de benzer bir sürecin Edson Alvarez'de de yaşandığı öne sürüldü. Fred'le yollarını ayıramayınca Fenerbahçeli yetkililer, Meksikalı yıldızın menajeriyle görüştü.
Transfer perdesinin kapanmasına saatler kala Alvarez'e "Ayrılmak ister misin?" diye soruldu.
Alvarez'in yanıtı "Hayır" olurken bu gelişme, 28 yaşındaki futbolcuyu rahatsız etti.
Meksikalı oyuncu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak gelmişti.