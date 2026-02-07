Fenerbahçe'de kriz! 'Ayrılmak ister misin?' sorusu yıldız futbolcuyu kızdırdı

Kadıköy yönetimi, N'Golo Kante için beklenenden daha uzun süren transfer görüşmelerine bağlı olarak Brezilyalı oyuncunun vedasını askıya aldı. Fred, bu karara bağlı kaldı ve kendisine ilgi gösteren hiçbir kulüp ile el sıkışmayarak takımda kaldı.