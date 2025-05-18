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Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı? Kaç imza gerekiyor? Rakamlar ortaya çıktı

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı? Kaç imza gerekiyor? Rakamlar ortaya çıktı

Haber Merkezi
16:3718/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli camianın eylül ayında olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı. Fakat Fenerbahçe camiası kongrenin haziran ayında olmasını istiyor ve olağanüstü kongreye gidilmesi için imza kampanyaları düzenliyor. Peki, Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı? Kongre için kaç imza gerekiyor?

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, bir sezonu daha kupasız kapattı.

Sarı lacivertli camia, yönetimin istifa etmesini ve olağanüstü kongreye gitmesini istiyor.

Bu yüzden birçok dernek, kongreye gidilmesi için imza kampanyaları düzenledi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise sarı lacivertli camianın eylül ayında olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı.

Fakat Fenerbahçe camiası kongrenin haziran ayında olmasını ve yönetimin istifa etmesini istiyor.

Yönetimin istifa etmemesi durumunda Fenerbahçe'nin haziran ayının sonunda ya da temmuz ayının başında kongreye gidilmesi için yeterli sayıda imzanın toplanması gerekiyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü kongre için ne kadar imza toplandı? Kongre için kaç imza gerekiyor?

Öğrenilen bilgiye göre Fenerbahçe'de imza sayısı 8 bini geçmiş durumda.

Özellikle oynanacak olan Eyüpspor maçı ve Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrasında hafta içinde bu rakamın 10 binin üzerine çıkması bekleniyor.

Aziz Yıldırım'ın da kongre çağrısı yapması beklenirken, rakamın kısa süre içerisinde 12-13 bin bandına çıkacağı tahmin ediliyor.

Fenerbahçe'nin eylül ayını beklemeden olağanüstü kongreye gitmesi için toplanması gereken imza sayısı ise 9800.

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