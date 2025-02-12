Fenerbahçe’de sürpriz gelişme: Yıldız futbolcu derbiye yetişecek

Süper Lig’in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’a konuk olacak. Şampiyonluk maçı olarak görülen derbi öncesinde Fenerbahçe’de sürpriz gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcu sakatlıktan dönerek Galatasaray maçında sahada olacak. Detaylar haberimizde.
Süper Lig’in son haftalarında sakatlıklardan yüzü gülmeyen Fenerbahçe’de flaş bir gelişme yaşandı.
Stoperleri peş peşe sakatlanan sarı-lacivertlilerde Galatasaray ile oynanacak dev derbinin savunma hattında kimin oynayacağı merak ediliyor.
Yusuf Akçiçek ve Mert Müldür takımla çalışmalara başlarken Diego Carlos, Çağlar Söyüncü ve Djiku'nun sakatlıkları devam ediyor.
Bu isimlerin yanı sıra Fenerbahçe'de İsmail Yüksek'in de sakatlığı bulunuyor.
FutbolArena'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'de Djiku'nun Galatasaray derbisine yetişme ihtimali çok yüksek.
Galatasaray'a karşı büyük olasılıkla Djiku, Skriniar ile birlikte sahada olacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de takımla antrenmanlara başlayan Yusuf Akçiçek de derbide forma giyebilecek.