Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi: Yıldız futbolcu imzayı atıyor

Sözcü'nün haberine göre, futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Talisca’ya mevcut kazancının oldukça altında bir teklif sundu. Yıllık 12 milyon euro alan yıldız oyuncuya, 5 milyon euro garanti ücret ve performansa dayalı bonuslar önerildi. Fenerbahçe’de mutlu olduğunu dile getiren Talisca’nın bu teklife onay verdiği ifade edildi.