Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi: Yıldız futbolcu imzayı atıyor

Fenerbahçe’nin performansıyla dikkat çeken Anderson Talisca ile sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertli yönetimin, maaş indirimi ve başarı bonusları içeren yeni bir teklif sunduğu, kulübü mali açıdan zorlayabilecek kritik bir maddenin ise sözleşmeden çıkarıldığı belirtildi.

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca ile ilgili sözleşme sürecinde yeni bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımda sezon sonunda kontratı bitecek olan Brezilyalı futbolcu için görüşmeleri başlatan yönetimin, oyuncuyu ikna etmeyi başardığı iddia edildi.

Sözcü'nün haberine göre, futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, Talisca’ya mevcut kazancının oldukça altında bir teklif sundu. Yıllık 12 milyon euro alan yıldız oyuncuya, 5 milyon euro garanti ücret ve performansa dayalı bonuslar önerildi. Fenerbahçe’de mutlu olduğunu dile getiren Talisca’nın bu teklife onay verdiği ifade edildi.

Önceki kontratta yer alan ve kulübü zor durumda bırakabilecek bir hükmün yeni anlaşmada bulunmadığı belirtildi. Eski sözleşmede, ödemelerden birinin gecikmesi halinde oyuncunun tüm alacağını talep etme hakkı bulunuyordu. Yapılan revizyonla bu madde de kaldırıldı.

31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maçta görev aldı. Talisca bu karşılaşmalarda 14 gol atarken, 3 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro olarak gösteriliyor.

