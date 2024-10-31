Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesinde Jose Mourinho sakatlandı

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçı öncesinde, teknik direktör Jose Mourinho talihsiz bir kaza geçirdi.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.
Bu mücadele öncesinde sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho'nun talihsiz bir sakatlık geçirdiği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yeni takım otobüsünün tanıtımı için düzenlenen etkinlikte, Mourinho'nun sekerek yürüdüğü görüldü.
Jose Mourinho'nun antrenman sırasında bir futbolcuyla çarpıştığı ve hafif bir sakatlık geçirdiği öğrenildi.
Muhabir Erdem Akbaş'ın çektiği video şu şekilde: