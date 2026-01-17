Fenerbahçe’de transfer çaprazı! En Nesyri derken Jhon Duran gidiyor: Servet ödemeye hazırlar

Avrupa transfer piyasasında gözler Fenerbahçe ve Napoli arasındaki pazarlıklara çevrildi. En-Nesyri için resmi teklif ileten Napoli, eş zamanlı olarak Jhon Duran dosyasını da açtı. Lorenzo Lucca ile yollarını ayıran Napoli'nin, Kolombiyalı golcü için her türlü fedakarlığa hazır olduğu iddia edildi.
TEKLİF YAPILMIŞTI
Fenerbahçe'nin yollarını ayırma planları yaptığı Youssef En-Nesyri için Napoli'nin de devreye girdiği belirtilmiş hatta Serie A ekibinin, sarı-lacivertlilere resmi teklifini ilettiği öne sürülmüştü.
JHON DURAN İDDİASI
Lorenzo Lucca ile vedalaşmaya hazırlanan ve forvet transferi planlayan Napoli'nin, En-Nesyri sonrası şimdi de Jhon Duran'a kanca attığına dair haberler İtalyan medyasında yer aldı.
IL Mattino'nun geçtiği habere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın hedefindeki isimlerden biri de Jhon Duran.
HERŞEYİ GÖZE ALDILAR
Jhon Duran'ın uzun süredir Napoli'nin listesinde olduğu vurgulanan haberde, İtalyan temsilcisinin Kolombiyalı yıldız için fedakarlığa hazır olduğunun altı çizildi.
Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 979 dakika sahada kalan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Jhon Duran'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor.