Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe’de transfer çaprazı! En Nesyri derken Jhon Duran gidiyor: Servet ödemeye hazırlar

Fenerbahçe’de transfer çaprazı! En Nesyri derken Jhon Duran gidiyor: Servet ödemeye hazırlar

07:5317/01/2026, Saturday
G: 17/01/2026, Saturday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa transfer piyasasında gözler Fenerbahçe ve Napoli arasındaki pazarlıklara çevrildi. En-Nesyri için resmi teklif ileten Napoli, eş zamanlı olarak Jhon Duran dosyasını da açtı. Lorenzo Lucca ile yollarını ayıran Napoli'nin, Kolombiyalı golcü için her türlü fedakarlığa hazır olduğu iddia edildi.

TEKLİF YAPILMIŞTI



Fenerbahçe'nin yollarını ayırma planları yaptığı Youssef En-Nesyri için Napoli'nin de devreye girdiği belirtilmiş hatta Serie A ekibinin, sarı-lacivertlilere resmi teklifini ilettiği öne sürülmüştü.


JHON DURAN İDDİASI



Lorenzo Lucca ile vedalaşmaya hazırlanan ve forvet transferi planlayan Napoli'nin, En-Nesyri sonrası şimdi de Jhon Duran'a kanca attığına dair haberler İtalyan medyasında yer aldı.


IL Mattino'nun geçtiği habere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın hedefindeki isimlerden biri de Jhon Duran.


HERŞEYİ GÖZE ALDILAR


Jhon Duran'ın uzun süredir Napoli'nin listesinde olduğu vurgulanan haberde, İtalyan temsilcisinin Kolombiyalı yıldız için fedakarlığa hazır olduğunun altı çizildi.


Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 979 dakika sahada kalan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.


Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Jhon Duran'ın satın alma opsiyonu bulunmuyor.


#En-Nesyri
#Jhon Duran
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlayacak 2026? Diyanet takvimine göre Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi