Fenerbahçe’de transfer çaprazı! En Nesyri derken Jhon Duran gidiyor: Servet ödemeye hazırlar

Avrupa transfer piyasasında gözler Fenerbahçe ve Napoli arasındaki pazarlıklara çevrildi. En-Nesyri için resmi teklif ileten Napoli, eş zamanlı olarak Jhon Duran dosyasını da açtı. Lorenzo Lucca ile yollarını ayıran Napoli'nin, Kolombiyalı golcü için her türlü fedakarlığa hazır olduğu iddia edildi.

1 /6 TEKLİF YAPILMIŞTI



Fenerbahçe'nin yollarını ayırma planları yaptığı Youssef En-Nesyri için Napoli'nin de devreye girdiği belirtilmiş hatta Serie A ekibinin, sarı-lacivertlilere resmi teklifini ilettiği öne sürülmüştü.



2 /6 JHON DURAN İDDİASI



Lorenzo Lucca ile vedalaşmaya hazırlanan ve forvet transferi planlayan Napoli'nin, En-Nesyri sonrası şimdi de Jhon Duran'a kanca attığına dair haberler İtalyan medyasında yer aldı.



3 /6 IL Mattino'nun geçtiği habere göre Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın hedefindeki isimlerden biri de Jhon Duran.



4 /6 HERŞEYİ GÖZE ALDILAR

Jhon Duran'ın uzun süredir Napoli'nin listesinde olduğu vurgulanan haberde, İtalyan temsilcisinin Kolombiyalı yıldız için fedakarlığa hazır olduğunun altı çizildi.



5 /6 Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça çıkıp 979 dakika sahada kalan Jhon Duran, 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.

