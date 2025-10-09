Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Devre arasında yıldız oyunculara veda edilecek

Fenerbahçe'de devre arasında yaprak dökümü yaşanacak. Sarı lacivertli takımda yıldız oyunculara veda edilecek.
Fenerbahçe'de performansı yetersiz bulunan oyuncular, taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Sarı lacivertli yönetim de devre arasında birçok oyuncuyla yollarını ayırmayı planlıyor.
Fanatik'in haberine göre; performanslarıyla taraftarın tepkisini çeken isimler, devre arasına kadar kendilerine çekidüzen vermezlerse yollar ayrılacak.
Yönetim gitmek isteyene de "kal" demeyecek.
Brown, En Nesyri, Duran ve Szmanski de yolların ayrılması beklenilen oyuncular arasında yer alıyor.