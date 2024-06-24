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Spor

Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı

16:41 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:02 - 24/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda terleteceği 3 formasını taraftarların beğenisine sundu.

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Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti.


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Portekizli teknik adamla yeni sezon hazırlıklarına start veren Fenerbahçe, yeni formalarını da tanıttı.

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Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından; iç, dış saha ve alternatif formalar paylaşıldı.

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İşte Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda terleteceği o formalar...


2024-25 sezonu Fenerbahçe iç saha forması

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2024-25 sezonu Fenerbahçe alternatif forması

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2024-25 sezonu Fenerbahçe deplasman forması

#Fenerbahçe
#Forma
#Jose Mourinho
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