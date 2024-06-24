Fenerbahçe'de yeni sezon formaları tanıtıldı

Yeni sezon hazırlıklarına Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, 2024-25 sezonunda terleteceği 3 formasını taraftarların beğenisine sundu.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezon öncesi takımın başına Jose Mourinho'yu getirmişti.
Portekizli teknik adamla yeni sezon hazırlıklarına start veren Fenerbahçe, yeni formalarını da tanıttı.
Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından; iç, dış saha ve alternatif formalar paylaşıldı.
İşte Fenerbahçe'nin 2024-2025 sezonunda terleteceği o formalar...
2024-25 sezonu Fenerbahçe iç saha forması
2024-25 sezonu Fenerbahçe alternatif forması
2024-25 sezonu Fenerbahçe deplasman forması