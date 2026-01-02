Fenerbahçe'den Avrupa çıkarması: Ertan Torunoğulları iki yıldızı bitirmek için gitti

Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde dünyaca ünlü yıldızlarla kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Futbol şubesinden sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları, iki önemli ismin transferlerini bitirmek amacıyla dev bir operasyon başlattı.
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, transferde rotayı Avrupa’nın devlerine kırdı.
beIN Sports’un haberine göre yönetici Ertan Torunoğulları, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattını kusursuz hale getirmek için bizzat sahaya indi.
Ertan Torunoğulları’nın rotasındaki ilk durak İtalya olacak. Atalanta’nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için İtalyan kulübüyle masaya oturacak Torunoğulları, bu transferi "sonlandırmak" amacıyla görüşmelerini sıklaştıracak.
İtalya’daki görüşmelerin ardından Torunoğulları’nın planı da belli oldu. Süper Kupa Yarı Final maçının ardından rotasını İspanya’ya çevirecek olan yönetici, burada Alexander Sörloth için pazarlıklara başlayacak.