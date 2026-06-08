Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Devin Özek Avrupa deviyle görüşüyor

İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Milan, kulübün futbol aklını emanet etmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Devin Özek ile görüşmelere başladı.
İtalya ve Avrupa futbolunda transfer piyasası kadar kulüplerin idari yapılanmaları da hareketli günler geçiriyor.
İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un paylaştığı habere göre Milan, sportif direktörlük koltuğu için radikal bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
İtalyan devinin listesindeki bir numaralı adayın, Fenerbahçe'deki görevinden yakın zamanda ayrılan Devin Özek olduğu öğrenildi.
Gelen bilgilere göre, Milan idarecileri ile Devin Özek arasında ilk görüşmeler olumlu geçti. İtalyan kulübü, takımı yeniden yapılandırmak, mali disiplini korurken yüksek potansiyelli oyuncuları kulübe kazandırmak amacıyla Özek'e geniş yetkilerle donatılmış uzun vadeli bir proje sundu.