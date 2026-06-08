Fenerbahçe'den ayrılmıştı! Devin Özek Avrupa deviyle görüşüyor

İtalya Serie A’nın köklü kulüplerinden Milan, kulübün futbol aklını emanet etmek adına sürpriz bir ismi gündemine aldı. Kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Devin Özek ile görüşmelere başladı.

1 /4 İtalya ve Avrupa futbolunda transfer piyasası kadar kulüplerin idari yapılanmaları da hareketli günler geçiriyor.

2 /4 İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport'un paylaştığı habere göre Milan, sportif direktörlük koltuğu için radikal bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

3 /4 İtalyan devinin listesindeki bir numaralı adayın, Fenerbahçe'deki görevinden yakın zamanda ayrılan Devin Özek olduğu öğrenildi.