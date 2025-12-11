Yeni Şafak
Fenerbahçe'den İtalya'ya giden golcü aradığını bulamadı: Devre arası ayrılık ihtimali gündemde

09:02 11/12/2025, Perşembe
Fenerbahçe'den ayrılarak İtalya'ya geri dönen tecrübeli golcü Edin Dzeko hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Bosnalı yıldızın, ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılma kararı alabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'den sonra Fiorentina'ya transfer olan Edin Dzeko, Roma ve Inter dönemlerinin ardından geri döndüğü İtalya'da bu kez aradığını bulamadı.


Edin Dzeko'nun forma giydiği Fiorentina, bu sezon ligde galibiyet alamadı. Fiorentina, ligde geride kalan 14 haftada topladığı 6 puanla ligin dibine demir attı.


Fiorentina'da kötü gidişle birlikte Edin Dzeko ile ilgili de ayrılık haberleri gündeme gelmeye başladı.


Matteo Moretto'nun haberine göre, Bosnalı golcü, ara transfer döneminde Fiorentina'dan ayrılabilir.


Fenerbahçe'deki sözleşmesi bittikten sonra Fiorentina'ya giden Edin Dzeko, İtalyan temsilcisi ile 1+1 yıllık kontrat imzalamıştı.


#Edin Dzeko
#Fiorentina
#Fenerbahçe
