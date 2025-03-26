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Fenerbahçe'den yatırım transferi! 1. Lig'den geliyor

Fenerbahçe'den yatırım transferi! 1. Lig'den geliyor

11:4626/03/2025, Çarşamba
G: 26/03/2025, Çarşamba
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Yeni sezon kadro planlama çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe, genç yetenekler üzerine yoğunlaşıyor. Sarı-lacivertli kulüp bu kapsamda, 1. Lig ekibinde forma giyen o ismi gündemine aldı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe sürpriz bir isme kancayı taktı.

Fenerbahçe, alt liglerde oyuncu avına çıktı ve sarı-lacivertlilerin radarına takılan ilk isim; Esenler Erok'un genç sağ kanat oyuncusu Furkan Orak oldu.

Fotomaç'ta yer alan habere göre sahadaki dinamizmi ve oyun görüşüyle birçok kulüp tarafından izlenen Furkan için Fenerbahçe'nin sezon sonunda Erok'la masaya oturacağı öğrenildi.

Bu sezon Esenler Erokspor formasıyla 21 maça çıkan Furkan, 3 asistlik katkı sağladı. Genç oyuncunun sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

#Fenerbahçe
#Transfer
#Furkan Orak

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