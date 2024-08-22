|
Spor

Fenerbahçeli milli futbolcuya Nice kancası

12:47 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 13:34 - 22/08/2024 Perşembe
DHA

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, Fenerbahçe forması giyen milli futbolcuyu renklerine bağlamak için girişimlere başladı. İşte detaylar...

1/ 8

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları bir yandan devam ederken, takımdan ayrılacak isimler konusunda da gelişmeler yaşanıyor.







2/ 8

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sarı-lacivertli ekibin milli savunmacısı Samet Akaydin'i kadrosuna katmak istiyor.






3/ 8

Fransız ekibi, bu sezon Fenerbahçe'nin resmi maçlarında kadroya giremeyen ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde de listeye dahil edilmeyen tecrübeli savunmacıyı zorunlu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak amacında.





4/ 8

Takımla birlikte antrenmanlara katılan ancak müsabaka kadrolarında yer almayan Samet Akaydin'in da Nice'e transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.





5/ 8

Samet'in menajerinin sarı-lacivertli yöneticilerle bir araya gelerek, transfer konusunda görüşmeler yapması bekleniyor.



6/ 8

Öte yandan Avrupa'da transfer döneminin kapanmasına az bir süre kaldığı için Fransız ekibi, transferi hemen tamamlamak istiyor.




7/ 8

Önümüzdeki günlerde Nice adına bir kulüp yetkilisi Türkiye'ye gelerek, Fenerbahçe yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

8/ 8

Samet'in Fenerbahçe ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

#Fenerbahçe
#Nice
#Samet Akaydin
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TOKİ'den büyük arsa satışı! % 25 peşin 48 ay vadeyle açık artırma ile arsa fırsatı...