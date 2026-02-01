Yeni Şafak
Fenerbahçeli taraftarlar kampanya başlattı: Eski yıldızın geri gelmesini istiyorlar

Haber Merkezi
14:311/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe’de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli taraftarlar, eski oyuncularının yeniden transfer edilmesi için kampanya başlattı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımın Lookman ile yaptığı görüşmeler olumsuz sonuçlandı. 

Bu arada sarı lacivertli taraftarlar, eski oyuncularının yeniden transfer edilmesi için kampanya başlattı.

Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Allan Saint-Maximin, Meksika'da çocuklarına yönelik ırkçılık nedeniyle Club America'dan ayrıldı.

Maximin, "Bana saldırılıyor, sorun değil, büyüdüm ama asla tahammül edemeyeceğim bir şey var. O da çocuklarıma saldırılması!" ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeden sonra Fenerbahçeli taraftarlar, eski oyuncularının yeniden takıma kazandırılması için sosyal medya üzerinden çağrı yaptılar.

