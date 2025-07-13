Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi. Fatih Karagümrük ile oynanan özel maçta sakatlanan başarılı isim, Portekiz kampında yer alamayacak.
Yeni sezon hazırlıklarına Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, dün oynadığı Karagümrük maçıyla ilk etap çalışmalarını tamamladı.
Süper Lig'e yeni yükselen Karagümrük ile karşılaşan sarı-lacivertliler sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 14 Temmuz Pazartesi günü ikinci etap kamp çalışmaları için Portekiz'e gidecek.
Portekiz yolculuğu öncesi dün oynanan Karagümrük maçında sakatlanan Fenerbahçeli futbolcudan kötü haber geldi.
Fenerbahçe Kulübü, Anderson Talisca'nın arka adale kas yaralanması yaşadığını ve tedavisine başlandığını açıkladı. 31 yaşındaki futbolcu Portekiz kamp kadrosunda yer alamayacak.