Fenerbahçeli yıldızın devre arası ayrılığını duyurdu: ‘Beni burada sevmiyorlar’

08:2630/10/2025, Perşembe
G: 30/10/2025, Perşembe
Fenerbahçe'nin Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, sezon başından beri formsuzluğuyla eleştirilirken, vatandaşı Michal Nalepa'dan çarpıcı bir iddia geldi.

Fenerbahçe'de son dönemde gözden düşen ve performansıyla eleştirilen Sebastian Szymanski için vatandaşı Michal Nalepa'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi.



Türkiye'de Giresunspor, Sakaryaspor, Çorum FK ve Gençlerbirliği formaları da giyen Michal Nalepa, Sebastian Szymanski'yle ilgili Polonya basınına konuştu.



Gazeteci Tomasz Cwiakala'ya röportaj veren Michal Nalepa, Szymanski'nin Fenerbahçe'deki durumunu değerlendirdi.



Jose Mourinho'nun ayrılışı sonrası Szymanski'nin gözden düştüğünü belirten Nalepa, "Genel olarak Szymanski'nin Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak şu an kulüpte biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak Türkler, Mourinho gibi düşünmüyordu. O ayrıldığından beri biraz kenarda kaldı" ifadelerini kullandı.



Szymanski için çarpıcı sözler sarf eden Nalepa, "Genel olarak ondan hoşlanmıyorlar. Kendisi de söyledi 'Beni burada sevmiyorlar' dedi" şeklinde konuştu.



Öte yandan Polonya basını, tüm bu durum göz önüne alındığında Szymanski'nin ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılık kararı alabileceğini yazdı.



Yine haberde Szymanski'nin sözleşmesinin 2027'de biteceği ve oyuncuyu transfer etmek isteyen takımların Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir meblağ ödemesi gerekeceği vurgulandı.



