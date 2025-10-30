Fenerbahçeli yıldızın devre arası ayrılığını duyurdu: ‘Beni burada sevmiyorlar’

Jose Mourinho'nun ayrılışı sonrası Szymanski'nin gözden düştüğünü belirten Nalepa, "Genel olarak Szymanski'nin Türkiye ligi standartlarına göre çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ancak şu an kulüpte biraz sıkıntılı. Mourinho onu seviyor ve destekliyordu ancak Türkler, Mourinho gibi düşünmüyordu. O ayrıldığından beri biraz kenarda kaldı" ifadelerini kullandı.







