Fenerbahçeli yıldızın hayatını kurtardı! Sosyal medya Karagümrüklü oyuncuyu konuşuyor

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Mücadelede ciddi sakatlık riskiyle karşı karşıya kalan İsmail Yüksek'e yardım eden Karagümrüklü futbolcu sosyal medyada gündem oldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ü ağırladığı mücadelenin ikinci devresinde İsmail Yüksek ile hava topu mücadelesine giren Fofana, yaptığı hareketle futbolseverlerin gönlünü kazandı.
Müsabakanın ikinci devresinde Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile hava topu mücadelesine girişen Fofana, milli yıldızın sert bir şekilde kafa üstü düşmesini önledi.
Hava topuna yükselen İsmail, dengesini kaybederek sırt üstü yere düşerken bu pozisyonda milli oyuncuya sarılarak kafa üstü çakılmasının önüne geçen Karagümrüklü oyuncu, ciddi bir sakatlığın yaşanmasını önleyerek büyük bir fair-play örneği gösterdi.
Bu pozisyonun ardından İsmail Yüksek bir süre yerde kalırken sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti. Fofana'nın milli oyuncuyu tutarak ciddi bir sakatlığın önüne geçmesi, sosyal medyada gündem olurken sarı lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Bu pozisyonun görüntüsünü sosyal medyada paylaşan futbolseverler, "Fofana, İsmail Yüksek'in hayatını kurtardı" ve "Fofana'ya fair-play ödülü verilmeli" şeklinde yorumlar yaptı.