Fenerbahçeli yıldızın hayatını kurtardı! Sosyal medya Karagümrüklü oyuncuyu konuşuyor

Bu pozisyonun ardından İsmail Yüksek bir süre yerde kalırken sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından ayağa kalkarak oyuna devam etti. Fofana'nın milli oyuncuyu tutarak ciddi bir sakatlığın önüne geçmesi, sosyal medyada gündem olurken sarı lacivertli taraftarlardan büyük beğeni aldı.