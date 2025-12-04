Fenerbahçeliler bu iddiayı tartışıyor: Kasadan 22 milyon Euro çıkacak!

Derbiden 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarların gündeminde bir transfer iddiası var. O iddaya göre sarı lacivertliler kiralık olarak kadroya dahil edilen bir oyuncu için tam 22 milyon Euro ödeme yapacak.
Çelikler'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı bir futbolcu için tam 22 milyon Euro bonservis ödemesi yapılacak.
Serdar Ali Çelikler'in işaret ettiği oyuncu, Edson Alvarez. Meksikalı futbolcu sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.
Jose Mourinho döneminde transfer edilen oyuncu ile ilgili yapılan açıklamalarda kiralık bilgisi verilmişti. Ancak Serdar Ali Çelikler, YouTube'da yaptığı yayında oyuncunun zorunlu satın alma maddesiyle alındığı duyurdu.
Çelikler, "Edson Alvarez'i biz kiralık alındı zannediyorduk. Edson, Fenerbahçe'nin malıymış. Kasadan 22 milyon Euro çıkmış ya da çıkacak" dedi.
Çelikler’in iddiasına göre, sezon sonunda şartlar oluştuğunda Fenerbahçe bu bedeli ödemekle yükümlü olacak.
Edson Alvarez, West Ham United'dan 2 milyon Euro kiralama bedeliyle kiralık olarak transfer edilmişti. 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 11 maçta forma giydi.
Fenerbahçeli taraftarlar, Edson Alvarez için ödeneceği iddia edilen bonservis rakamına tepkili. Birçok taraftarın beğendiği oyuncu için 'Bu kadar bonservis bedeli ödenmemeli' şeklinde yorumlar yapıldı.