Fenerbahçeliler bu iddiayı tartışıyor: Kasadan 22 milyon Euro çıkacak!

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçelilerin çok tartışacağı bir iddiayı gündeme taşıdı.

Derbiden 1-1'lik eşitlikle ayrılan Fenerbahçe'de taraftarların gündeminde bir transfer iddiası var. O iddaya göre sarı lacivertliler kiralık olarak kadroya dahil edilen bir oyuncu için tam 22 milyon Euro ödeme yapacak.

1 /7 Çelikler'in iddiasına göre Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı bir futbolcu için tam 22 milyon Euro bonservis ödemesi yapılacak.

2 /7 Serdar Ali Çelikler'in işaret ettiği oyuncu, Edson Alvarez. Meksikalı futbolcu sezon başında kiralık olarak kadroya dahil edilmişti.

3 /7 Jose Mourinho döneminde transfer edilen oyuncu ile ilgili yapılan açıklamalarda kiralık bilgisi verilmişti. Ancak Serdar Ali Çelikler, YouTube'da yaptığı yayında oyuncunun zorunlu satın alma maddesiyle alındığı duyurdu.

4 /7 Çelikler, "Edson Alvarez'i biz kiralık alındı zannediyorduk. Edson, Fenerbahçe'nin malıymış. Kasadan 22 milyon Euro çıkmış ya da çıkacak" dedi.

5 /7 Çelikler’in iddiasına göre, sezon sonunda şartlar oluştuğunda Fenerbahçe bu bedeli ödemekle yükümlü olacak.

6 /7 Edson Alvarez, West Ham United'dan 2 milyon Euro kiralama bedeliyle kiralık olarak transfer edilmişti. 28 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 11 maçta forma giydi.