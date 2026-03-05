Yeni Şafak
Fenerbahçelilerin beklediği haber geldi: Skriniar'ın sahalara döneceği maç belli oldu

17:115/03/2026, Perşembe
Fenerbahçe'de sakatlığı sonrası bir süredir takımdan uzak kalan Milan Skriniar'ın sahalarda döneceği maç netleşti. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan kaptan Milan Skriniar, Türkiye Kupası maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için Gaziantep'e gitmişti.

Oyuna giren çıkan tüm arkadaşlarını motive eden deneyimli stoperden müjdeli haber geldi.

A Spor'un haberine göre Milan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor.

Slovak futbolcunun yüzde 90 ihtimalle Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin saha içindeki lideri Skriniar bu sezon 35 maça çıktı. Slovak stoper bu karşılaşmalarda 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

