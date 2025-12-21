Fenerbahçelilerin gözü bu maçtaydı: Veerman'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

PSV'de adı Fenerbahçe ile anılan Joey Veerman, Utrecht deplasmanında alınan galibiyette önemli rol oynadı. Hollandalı futbolcunun, oyundan çıkarken verdiği tepki ise dikkati çekti.
Hollanda Ligi'nin lideri PSV Eindhoven, deplasmanda Utrecht’i 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Joey Veerman, performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, galibiyet golünde kilit rol oynadı.
Joey Veerman, PSV'ye galibiyeti getiren golde Ivan Perisic'e asist yaptı.
Hollandalı futbolcu, 85. dakikada değişiklik tabelasında ismini gördüğünde verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu. Veerman’ın mimikleri, oyundan alınmasına şaşırdığını açık şekilde ortaya koydu.
PSV Teknik Direktörü Peter Bosz’un maç öncesinde Veerman hakkında yaptığı açıklama da dikkatlerden kaçmadı. Bosz, deneyimli futbolcu için, "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Fenerbahçe’ye transferin tamamlandığı ya da son aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.