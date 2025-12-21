Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçelilerin gözü bu maçtaydı: Veerman'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçelilerin gözü bu maçtaydı: Veerman'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu

Selman Ağrıkan
17:4021/12/2025, Pazar
G: 21/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

PSV'de adı Fenerbahçe ile anılan Joey Veerman, Utrecht deplasmanında alınan galibiyette önemli rol oynadı. Hollandalı futbolcunun, oyundan çıkarken verdiği tepki ise dikkati çekti.

Hollanda Ligi'nin lideri PSV Eindhoven, deplasmanda Utrecht’i 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Joey Veerman, performansıyla maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, galibiyet golünde kilit rol oynadı.

Joey Veerman, PSV'ye galibiyeti getiren golde Ivan Perisic'e asist yaptı.

Hollandalı futbolcu, 85. dakikada değişiklik tabelasında ismini gördüğünde verdiği tepkiyle sosyal medyada gündem oldu. Veerman’ın mimikleri, oyundan alınmasına şaşırdığını açık şekilde ortaya koydu. 

PSV Teknik Direktörü Peter Bosz’un maç öncesinde Veerman hakkında yaptığı açıklama da dikkatlerden kaçmadı. Bosz, deneyimli futbolcu için, "En azından bir maç daha onun keyfini çıkaralım" ifadelerini kullandı. Bu sözler, Fenerbahçe’ye transferin tamamlandığı ya da son aşamaya geldiği şeklinde yorumlandı.

#PSV
#Fenerbahçe
#Joey Veerman
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Evlilere bedelli askerlik indirimi var mı? Meclis'te hangi düzenlemeler hayata geçecek?