Fenerbahçe'nin dev stoper planı: Alman panzeri bedelsiz geliyor!

Fenerbahçe, savunma hattını güçlendirmek için rotayı Bundesliga'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonunda Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan 1.95'lik yıldız stoper Niklas Süle'yi bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.
Fenerbahçe, devre arası transfer penceresinde hem hücum hem de savunma hattını güçlendirme planlarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi, Borussia Dortmund'un devasa stoperi Niklas Süle!
Alman medyasında yankı bulan haberlere göre, Fenerbahçe yönetimi 1.95 boyundaki Alman kalesini radarına aldı. Süle'nin Dortmund'la sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona ererken, kulüp uzatma teklifini şimdiden rafa kaldırdı; yıllık 14 milyon euro'luk maaşının yarısını bile ödemeye yanaşmayan sarı-siyahlılar, ayrılığı planlıyor.
Fenerbahçe, bu fırsatı kaçırmamak adına ocak ayında ön sözleşme imzalamayı hedefliyor. Bonservis bedelsiz transferin kulübün bütçesine büyük bir avantaj sağlaması bekleniyor.
Futbol kariyerine SV Rot-Weiß Walldorf altyapısında başlayan Süle, Hoffenheim'da parladıktan sonra 2017'de 20 milyon euro'ya Bayern Münih'e geçti. 2022'de Dortmund'a bedelsiz dönen 30 yaşındaki milli stoperin piyasa değeri şu an 8 milyon euro seviyesinde – kariyer zirvesi ise 60 milyon euro'ydu.
49 kez Almanya forması giyen Süle, bu sezon sadece 1 Bundesliga maçında sahne alabildi.
Ancak sağlık durumu soru işareti: 29 Ekim'de ayak parmağından sakatlanan Süle, son 5 resmi karşılaşmayı kaçırdı. Kariyerinde çeşitli sorunlar nedeniyle tam 130 maç forma giyemeyen dev stoperin raporları, Fenerbahçe sağlık ekibi tarafından titizlikle incelenecek.
Tedesco'nun savunma lideri arayışında Süle'nin fizik gücü ve hava hakimiyeti ön plana çıkıyor; eğer beklenen gibi çıkarsa, ocak ayının en ses getirici transferlerinden biri olabileceği iddia ediliyor.