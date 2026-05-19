Fenerbahçe’nin efsane oyuncusu geri dönüyor: Teknik ekibe katılacak

10:2719/05/2026, Salı
Fenerbahçe’de gözler 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi. Bu seçim öncesinde sarı lacivertli takımda yeni bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de gözler kongreye çevrildi. Sarı lacivertli takımda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin yarışacağı bir başkanlık seçimi olacak.

Bu seçim öncesinde Fenerbahçe’de yeni bir gelişme de yaşandı.

Başkan adaylarından Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman’ı takımın başına geçirmek istediği biliniyor.

Aykut Kocaman’ın ekibine ise Dirk Kuyt’ın alınması için görüşmelere başlandı.

Kocaman da Kuyt’a onay verirken, Hollandalı ismin de bu teklife sıcak baktığı öğrenildi.

