Fenerbahçe'nin eski yıldızı kabusu yaşıyor! Taraftarlar göndermek istiyor

14:565/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Fenerbahçe'den ayrılarak İngiltere'nin yolunu tutan yıldız futbolcu, kariyerinde kabusu yaşıyor. Kulüp taraftarları, oyuncuyu sert sözlerle eleştirirken maçın ardından takımdan gönderilmesini istediler.

Fenerbahçe ile sözleşmesi bittikten sonra Championship ekibi Birmingham'ın yolunu tutan Bright Osayi-Samuel, Middlesbrough maçı sonrası hedef tahtasında.

Taraftarlar Middlesbrough'a 3-1 kaybedilen maçın faturasını Bright Osayi-Samuel ve kaleci James Beadle'ye çıkardı. NTV Spor'un aktardığı habere göre sosyal medyada 2 futbolcuya da sert tepki gösterilirken Bright Osayi-Samuel, Birmingham taraftarınca adeta linç edildi.

Yenilen 2 golün doğrudan Osayi-Samuel'in hatası olduğunu düşünen taraftarlar, deneyimli futbolcuyla ilgili çarpıcı paylaşımlarda bulundu. İşte o paylaşımlardan bazıları:

