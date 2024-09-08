Fenerbahçe'nin Filip Kostic için yaptığı teklif ortaya çıktı: Galatasaray da istiyordu

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığından sonra sol bek bölgesi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gündemine Filip Kostic'i aldı.
Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Filip Kostic için sıcak gelişmeler yaşanıyor.
31 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Kostic'i Fenerbahçe'ye de önerdiği öğrenildi.
Hatta İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Filip Kostic için Juventus'un kapısını çaldı.
Sarı lacivertlilerin sezon sonunda zorunlu satın alma seçeneğiyle oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe hakkında bilgi alan Kostic, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.
Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığından sonra sol bekten Jayden Oosterwolde'ye şans veren Jose Mourinho, Levent Mercan'ı da kadroda düşünmediği için Kostic transferine onay verdi.
Filip Kostic ile Jose Mourinho bir telefon görüşmesi yapacak ve bu görüşme sonrasında oyuncu geleceğiyle ilgili karar verecek.
Juventus'ya 3'lü savunmanın sol kanat beki olarak görev yapan Filip Kostic, hem sol bekte hem de sol kanatta görev yapabiliyor.
Bu da hem Oosterwolde'nin hem de Maximin'in biraz daha rahatlaması manasına geliyor.
Geride bıraktığımız sezon 33 karşılaşmada süre alan Kostic, 4 asist yaptı.
Juventus tarafından kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.