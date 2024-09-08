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Spor

Fenerbahçe'nin Filip Kostic için yaptığı teklif ortaya çıktı: Galatasaray da istiyordu

Haber Merkezi
13:57 - 8/09/2024 Pazar
Güncelleme: 13:57 - 8/09/2024 Pazar
Yeni Şafak

Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığından sonra sol bek bölgesi için çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, gündemine Filip Kostic'i aldı.

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Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Filip Kostic için sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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31 yaşındaki oyuncunun menajerinin, Kostic'i Fenerbahçe'ye de önerdiği öğrenildi.

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Hatta İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Fenerbahçe, Filip Kostic için Juventus'un kapısını çaldı.

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Sarı lacivertlilerin sezon sonunda zorunlu satın alma seçeneğiyle oyuncuyu kiralamak istediği ifade edildi.

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Dusan Tadic'ten Fenerbahçe hakkında bilgi alan Kostic, Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakıyor.


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Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılığından sonra sol bekten Jayden Oosterwolde'ye şans veren Jose Mourinho, Levent Mercan'ı da kadroda düşünmediği için Kostic transferine onay verdi.


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Filip Kostic ile Jose Mourinho bir telefon görüşmesi yapacak ve bu görüşme sonrasında oyuncu geleceğiyle ilgili karar verecek.

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Juventus'ya 3'lü savunmanın sol kanat beki olarak görev yapan Filip Kostic, hem sol bekte hem de sol kanatta görev yapabiliyor.

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Bu da hem Oosterwolde'nin hem de Maximin'in biraz daha rahatlaması manasına geliyor.

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Geride bıraktığımız sezon 33 karşılaşmada süre alan Kostic, 4 asist yaptı.

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Juventus tarafından kadroda düşünülmeyen 31 yaşındaki oyuncu, kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.

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Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro.

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#Fenerbahçe
#Filip Kostic
#Galatasaray
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