Fenerbahçe’nin golcü oyuncusu Premier Lig’e gidiyor: Yönetimden kolaylık istedi

Fenerbahçe’de Anderson Talisca’nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi. Brezilyalı oyuncunun, Premier Lig’e transfer olmak istediği öğrenildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Anderson Talisca için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddialara göre, Hull City, Brezilyalı hücum oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçti.
Haberde, Talisca'nın kariyerine Premier League'de devam etmek istediği ve bu nedenle Fenerbahçe yönetiminden transfer görüşmelerinde kolaylık sağlanmasını talep ettiği öne sürüldü.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı olan Hull City'nin, yeni sezonda Premier Lig'de iddialı bir kadro kurmayı hedeflediği ve Talisca'yı bu planın önemli parçalarından biri olarak gördüğü iddia edildi.
Taraflar arasında henüz resmi bir anlaşma bulunmazken, önümüzdeki günlerde sürecin netlik kazanması bekleniyor.
Anderson Talisca Fenerbahçe formasıyla 68 maçta 39 gol ve 7 asistle oynadı.