Fenerbahçe'nin istediği golcü ameliyat olacak: Transfer iptal oldu

14:1416/01/2026, Cuma
G: 16/01/2026, Cuma
Kış transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, listede belirlediği oyuncular için görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin çok istediği yıldız golcünün ameliyat olacağı açıklandı. Transferden yetkili isimler, bu gelişmenin ardından görüşmeleri durdurma kararı aldı.

Transfer döneminde forvet takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun belirlediği isimler üzerine görüşmelerini sürdürüyor.

Listenin üst sıralarında yer alan Roma forveti Artem Dovbyk ile görüşmeler sürerken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sakatlık yaşayan Ukraynalı golcünün ameliyat olacağı açıklandı.

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgiye göre; Roma'nın Ukraynalı golcüsü Artem Dovbyk, sol uyluk tendonu yırtılmasından dolayı ameliyat olacak. 28 yaşındaki forvetin en az 2 ay sahalardan uzak olması bekleniyor.

Fenerbahçe yetkilileri, sakatlık gelişmesi sonrası Artem Dovbyk transferinden geri çekildi.

