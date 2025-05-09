Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı? Galatasaray'ın kaç maç kaybetmesi lazım?

Süper Lig'de son dört haftaya girilirken şampiyonluk ihtimalleri merak konusu. Zirveden 8 puan uzaklaşan Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şansını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonu olabilmesi için hangi sonuçlar gerekiyor? İşte o senaryo...

1 /5 Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.





2 /5 Şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler, Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak umutlarını sürdürmek istiyor.



3 /5 Son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk için kalan dört maçını kazanıp rakibinin kaybetmesini bekleyecek. İşte o senaryo...

4 /5 Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı? Fenerbahçe sırasıyla Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarından galip ayrılırsa puanını 87'ye yükseltecek.