Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı? Galatasaray'ın kaç maç kaybetmesi lazım?

Süper Lig'de son dört haftaya girilirken şampiyonluk ihtimalleri merak konusu. Zirveden 8 puan uzaklaşan Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak şansını sürdürmek istiyor. Peki, Fenerbahçe'nin Süper Lig şampiyonu olabilmesi için hangi sonuçlar gerekiyor? İşte o senaryo...
Trendyol Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.
Şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler, Trabzonspor-Galatasaray maçı öncesi zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak umutlarını sürdürmek istiyor.
Son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, şampiyonluk için kalan dört maçını kazanıp rakibinin kaybetmesini bekleyecek. İşte o senaryo...
Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali var mı?
Fenerbahçe sırasıyla Başakşehir, Eyüpspor, Hatayspor ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarından galip ayrılırsa puanını 87'ye yükseltecek.
Galatasaray'ın kaç maç kaybetmesi lazım?
Kalan dört maçını kazandığı senaryoda sarı-lacivertliler, 83 puanla zirvede yer alan Galatasaray'ın üç mağlubiyet yaşadığı durumda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşacak. Sarı-kırmızılılar ise en az 4 puan alırsa 25. şampiyonluğuna ulaşacak.