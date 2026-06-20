Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden şok açıklama: Güçlü bir takım değil

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşılaşacağı rakibi Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, sarı-lacivertli takımla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geleceği Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik eşleşmeyi değerlendirdi.
Polonya basınından Polsat Sport'a konuşan Gasparik, Fenerbahçe'nin oyununun sisteme değil, yıldızlara ve bireysel kaliteye dayandığını öne sürerek, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Sezon öncesi antrenmanları yapacaklar ve hazırlık maçlarındaki performanslarını göreceğiz. İlk on birde kimler vardı ve onlara kimler katılacak... Kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.
Slovak teknik adam "Gornik'in 2026/2027 sezonunda Avrupa için asgari hedefi nedir?" sorusunu "Hepimiz grup aşamasını hayal ediyoruz. Ancak şimdilik bu iki ayaklı eşleşmeye odaklanmalıyız. Benim küçük hedefim, ikinci maçta bir şeyler için mücadele edebilmemiz." diyerek yanıtladı.
"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR MARKA"
Gornik Zabrze'nin yardımcı antrenörü Szymon Matuszek ise Fenerbahçe ile eşleşmeleri hakkında "Büyük bir marka, güçlü isimler, Avrupa haritasında güçlü bir kulüp. Kesinlikle büyük bir meydan okuma olacak." dedi.
"KANTE TEK BAŞINA MAÇ KAZANDIRAMAZ"
Polonya temsilcisinin 33 yaşındaki stoperi Rafal Janicki, sarı lacivertli takımda Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio gibi yıldız oyuncuların bulunduğunun hatırlatılması üzerine "Kante etkileyici ama tek başına maç kazandıramaz, Messi ise kazandırabilir. Fenerbahçe'nin Messi tarzında oynayan, tek başına maç kazandırabilecek oyunculara sahip olmayacağına güveniyorum. Bu tür oyuncular en tehlikeli olanlardır." diye konuştu.