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Fenerbahçe'nin transferde ters köşe hedefi ortaya çıktı! Sır gibi saklanan isim

Fenerbahçe'nin transferde ters köşe hedefi ortaya çıktı! Sır gibi saklanan isim

17:071/07/2026, Çarşamba
G: 1/07/2026, Çarşamba
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme gelen isimlerin dışında sürpriz bir oyuncu için girişimlerin sürdüğü ifade edildi.

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Avrupa futbolunda ses getirecek bir operasyona hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin son günlerde Mason Greenwood ve Marcus Rashford gibi yıldız isimlerle anıldığı süreçte, perde arkasında çok daha farklı bir futbolcu için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Kanarya'nın gündemindeki isim, Sporting Lizbon'un yıldız oyuncusu Pedro Gonçalves.

Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen 28 yaşındaki Portekizli futbolcu oyun görüşü, teknik kapasitesi, skor üretme becerisi ve çok yönlülüğüyle Avrupa'nın dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor.

Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda Gonçalves'i transfer listesinin üst sıralarına aldığı ifade edildi.

Öte yandan sarı-lacivertlilerin, oyuncunun şartlarını öğrenmek için ilk teması kurduğu iddia edildi. Pedro Gonçalves transferinin mali açıdan da sarı-lacivertli kulüp için daha ulaşılabilir bir seçenek olduğu belirtildi.

Pedro Gonçalves 2025-2026 sezonunda tüm kulvarlarda Sporting Lizbon formasıyla 41 resmi karşılaşmaya çıktı.

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