Fenerbahçe'nin yeni golcüsü belli oldu: İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe’nin hücum hattı için yürüttüğü yıldız transferinde kritik aşamaya gelindi. Sarı lacivertlilerin golcü oyuncuyu kısa süre içerisinde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Matteo Guendouzi'yi yaklaşık 30 milyon euro bedelle kadrosuna katan sarı lacivertliler, forvet transferi için de kesenin ağzını açtı.
Süper Kupa sonrasında yapılacak son görüşmelerin ardından transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
Fenerbahçe, transfer döneminin en çok konuşulan hamlelerinden birisini yapmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertli kulübün, Ademola Lookman’ın menajeriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde sona geldiği ifade ediliyor.
Sport Mediaset’in aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Lookman cephesiyle yıllık 9 milyon euro maaş üzerinden 4,5 yıllık anlaşma sağladı.
Oyuncu tarafıyla anlaşma zemini oluşurken, Fenerbahçe’nin Atalanta ile yürüttüğü pazarlıkların devam ettiği kaydediliyor.
Pazarlıkların da kısa süre içerisinde tamamlanacağı ve Lookman'ın önümüzdeki hafta İstanbul'a gelebileceği iddia edildi.