Fenerbahçe'nin yıldızı serbest statüye geçiyor: 46 maçta 27 gollük katkısı var!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı Lacivertlilerde hat-trick yaparak yıldızlaşan Anderson Talisca gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Brezilyalı yıldız performansıyla alkış alırken transferine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.
Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta 23 gol attı 4 de asist yaptı.
Dün gecenin gündemi olan Brezilyalı yıldız için sarı lacivertli taraftarlardan övgü dolu mesajlar geldi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'ya yeni bir kontrat önerilmedi. Brezilya basını önceki haftalarda yıldız oyuncuyla ilgili Güney Amerika'dan ciddi tekliflerin olduğunu belirtmişti.
Ocak ayı itibarıyla istediği kulüple görüşme hakkı elde edecek olan Talisca, sezon sonunda bedelsiz olarak anlaştığı kulübe imza atabilecek.
Anderson Talisca'nın yükselen peformansı Fenerbahçe yönetimini yeni sözleşme konusunda iki böldü. Sarı Lacivertli taraftarlar da yıldız oyuncunun kalması konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor.
Yıldız oyuncu, Brezilya basınına verdiği demeçte ülkesine dönmeye sıcak baktığını ifade etmişti.
Talisca, Fenerbahçe ile yeni sözleşme imzalamazsa Ocak ayında istediği kulübe bedelsiz olarak imza atabilecek. Brezilyalı futbolcu, Ocak ayında takımdan ayrılmak istemesi halinde ise kulüple transferi konusunda anlaşmak zorunda.