Fenerbahçe'nin yıldızı serbest statüye geçiyor: 46 maçta 27 gollük katkısı var!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0 mağlup etti ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Sarı Lacivertlilerde hat-trick yaparak yıldızlaşan Anderson Talisca gecenin en çok konuşulan ismi oldu. Brezilyalı yıldız performansıyla alkış alırken transferine dair sürpriz bir gelişme yaşandı.

1 /7 Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta 23 gol attı 4 de asist yaptı.

2 /7 Dün gecenin gündemi olan Brezilyalı yıldız için sarı lacivertli taraftarlardan övgü dolu mesajlar geldi.

3 /7 Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Anderson Talisca'ya yeni bir kontrat önerilmedi. Brezilya basını önceki haftalarda yıldız oyuncuyla ilgili Güney Amerika'dan ciddi tekliflerin olduğunu belirtmişti.

4 /7 Ocak ayı itibarıyla istediği kulüple görüşme hakkı elde edecek olan Talisca, sezon sonunda bedelsiz olarak anlaştığı kulübe imza atabilecek.

5 /7 Anderson Talisca'nın yükselen peformansı Fenerbahçe yönetimini yeni sözleşme konusunda iki böldü. Sarı Lacivertli taraftarlar da yıldız oyuncunun kalması konusunda fikir ayrılıkları yaşıyor.

6 /7 Yıldız oyuncu, Brezilya basınına verdiği demeçte ülkesine dönmeye sıcak baktığını ifade etmişti.