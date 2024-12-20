Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda rakipleri kim, hangi grupta yer aldı?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’nin rakipleri belli oldu. ZTK’da grup kura çekimi bugün gerçekleşti. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF tarafından gerçekleştirilen kura çekimi sonrası Fenerbahçe B Grubun’da yer aldı. Peki, Fenerbahçe’nin Ziraat Türkiye Kupası’nda rakipleri kim? Fenerbahçe ZTK maçlarını oynayacak mı? İşte detaylar.

1 /8 Ziraat Türkiye Kupası’nda grup kura çekimi TFF tarafından bugün gerçekleşti.



2 /8 A, B, C ve D grubu olmak üzere takımlar 4 gruba yerleşti.





3 /8 5. turdan gruplara kalan 20 takımın yanı sıra 4 büyükler bu turdan kura çekimine dahil oldu.



4 /8 Her grupta 6 takım yer aldı.

5 /8 FENERBAHÇE ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA HANGİ GRUPTA, RAKİPLERİ KİM?

Fenerbahçe kura çekimi sonrasında B grubunda yer aldı. Rakipleri ise şu şekilde;



6 /8 > Kasımpaşa > Gaziantep FK > Göztepe > İstanbulspor > Erzurumspor



7 /8 Fenerbahçe, B Grubu'nda 3 maçının 2'sini deplasmanda oynayacak.