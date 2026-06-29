Fenerbahçe’ye peş peşe iki kötü haber: Önce Muriqi, sonra Kanté

Muriqi’nin ardından Kanté de sakatlandı





Vedat Muriqi’den gelen haberin ardından Fenerbahçe’de bir sakatlık gelişmesi de N’Golo Kanté ile yaşandı.





Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kanté’nin gerçekleştirilen antrenmanda dizinden sakatlık geçirdiğini açıkladı.





Fransız orta saha oyuncusunun sakatlığının derecesine, uygulanacak tedavi programına ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.