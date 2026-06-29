Fenerbahçe’ye peş peşe iki kötü haber: Önce Muriqi, sonra Kanté

Fenerbahçe’de sakatlık şoku peş peşe yaşandı. Topuk Yaylası’ndaki antrenmanda sakatlanan Vedat Muriqi’nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilirken, Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, N’Golo Kanté’nin de dizinden sakatlandığını açıkladı. Muriqi’nin tedavi ve rehabilitasyon süreci başlatılırken, Kanté’nin sakatlığının derecesi ve sahalara dönüş tarihiyle ilgili henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Fenerbahçe’de yeni sezon hazırlıkları sürerken Vedat Muriqi ve N’Golo Kanté’den peş peşe sakatlık haberleri geldi. Muriqi’nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilirken Kanté’nin antrenmanda dizinden sakatlandığı açıklandı.
Fenerbahçe’de bir günde iki sakatlık
Fenerbahçe’de sakatlık haberleri peş peşe geldi. Topuk Yaylası Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda ağrı hisseden Vedat Muriqi’nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilirken N’Golo Kanté’nin de dizinden sakatlandığı bildirildi.
Sarı-lacivertlilerde aynı gün içinde yaşanan iki sakatlık, yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik heyetin planlarını etkileyebilecek bir gelişme olarak kayıtlara geçti.
Vedat Muriqi’nin sağ alt adalesinde kısmi yırtık
Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası Tesisleri’nde yaptığı sabah antrenmanında sağ alt adalesinde ağrı hisseden Vedat Muriqi’nin MR görüntülemesi gerçekleştirildi.
Kulübün sağlık heyeti tarafından yapılan incelemeler sonucunda deneyimli futbolcunun sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildi. Muriqi’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığı açıklandı.
Fenerbahçe’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün gerçekleştirilen antrenman esnasında hissettiği ağrı nedeniyle futbolcumuz Vedat Muriqi’nin MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir.
Sağlık heyetimizin yaptığı değerlendirme neticesinde sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.”
Vedat Muriqi’nin sakatlığına ilişkin açıklanan bilgiler şöyle:
Sakatlık sabah antrenmanında yaşandı.
Oyuncunun sağ alt adalesinde ağrı oluştu.
MR incelemesinde kısmi yırtık tespit edildi.
Tedavi ve rehabilitasyon süreci başlatıldı.
Sahalara dönüş süresine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Muriqi’nin ardından Kanté de sakatlandı
Vedat Muriqi’den gelen haberin ardından Fenerbahçe’de bir sakatlık gelişmesi de N’Golo Kanté ile yaşandı.
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Kanté’nin gerçekleştirilen antrenmanda dizinden sakatlık geçirdiğini açıkladı.
Fransız orta saha oyuncusunun sakatlığının derecesine, uygulanacak tedavi programına ve sahalardan ne kadar süre uzak kalacağına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.
İki futbolcunun durumu takip edilecek
Fenerbahçe, Vedat Muriqi’nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığını duyururken oyuncunun takıma dönüş tarihiyle ilgili bir takvim açıklamadı.
N’Golo Kanté’nin dizindeki sakatlığın boyutunun ise yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanması bekleniyor.