FIFA futboldan men etti: Türk kulübünde kriz

16:105/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Rusya Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine Serik Spor'un da sahibi olan Tufan Sadygov, FIFA tarafından futbol faaliyetlerinden men edildi. İşte detaylar...

Hem Rusya Premier Ligi ekiplerinden Khimki üzerindeki etkisiyle hem de Trendyol 1. Lig temsilcisi Serik Spor'un sahibi olmasıyla bilinen Azerbaycanlı Tufan Sadygov, dünya futbolunun yönetim organı FIFA’nın radarına takıldı.

Rusya Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi başvuru ve sunulan gerekçeler sonrası FIFA Disiplin Kurulu, Sadygov'u futbol faaliyetlerinden men ettiğini duyurdu.

Rusya Futbol Federasyonu'nun sunduğu dosyayı inceleyen FIFA, men kararını dünya genelinde uygulama kararı aldı.

Antalya temsilcisi Serik Spor'un mülkiyetini elinde bulunduran Sadygov'un bu cezası, kulübün idari yapısında krize neden olabilir.

#Futbol
#Serikspor
#Tufan Sadygov
