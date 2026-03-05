FIFA futboldan men etti: Türk kulübünde kriz

Rusya Futbol Federasyonu'nun talebi üzerine Serik Spor'un da sahibi olan Tufan Sadygov, FIFA tarafından futbol faaliyetlerinden men edildi. İşte detaylar...

1 /4 Hem Rusya Premier Ligi ekiplerinden Khimki üzerindeki etkisiyle hem de Trendyol 1. Lig temsilcisi Serik Spor'un sahibi olmasıyla bilinen Azerbaycanlı Tufan Sadygov, dünya futbolunun yönetim organı FIFA’nın radarına takıldı.

2 /4 Rusya Futbol Federasyonu'nun yaptığı resmi başvuru ve sunulan gerekçeler sonrası FIFA Disiplin Kurulu, Sadygov'u futbol faaliyetlerinden men ettiğini duyurdu.

3 /4 Rusya Futbol Federasyonu'nun sunduğu dosyayı inceleyen FIFA, men kararını dünya genelinde uygulama kararı aldı.